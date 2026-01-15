Ist es nun ein großer Skandal – oder doch nur ein tragischer Todesfall? Christian Pilnacek beschäftigte am Donnerstag, mehr als zwei Jahre nach seinem Tod, erstmals den von der FPÖ eingesetzten U-Ausschuss. Eine ausführliche Zusammenfassung dieses innenpolitischen Aufreger-Themas Nummer eins lesen Sie hier.

Am Abend war denn auch Christian Hafenecker, seines Zeichens Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender im U-Ausschuss der FPÖ, zu Gast in der ZIB 2 bei Moderatorin Margit Laufer.

Und dort wurde es von Beginn an nicht minder aufregend.

Dass der Feuerwehrmann, der Polizist von Beruf ist, und der zweite Beamte, der am Donnerstag als Zeuge geladen war, eine Schulung des Innenministeriums über "Rechte und Pflichten" bei Aussagen in einem U-Ausschuss erhielten, sorgte schon im U-Ausschuss für eine Geschäftsordnungsdebatte und eine längere Unterbrechung. Christian Hafenecker fand das am Donnerstagabend im ORF-Studio dann schon "sehr interessant". "Und für mich auch der Beweis, dass es vollkommen richtig war, den Untersuchungsausschuss einzusetzen."

Auf mehrmalige Nachfrage, ob es Hinweise auf eine Beeinflussung gibt, wollte er aber keine direkte Antwort geben. "Das wird man erfragen müssen. Wir haben heute erst erfahren, dass es diese Kurse gegeben hat." (siehe auch Video oben)

Allgemein attestierte Hafenecker einmal mehr Schlampigkeit bei den Ermittlungen. "Der Fundort war ja nicht einmal ansatzweise abgesperrt."

Hafenecker betonte, es gehe nicht um einzelne Polizisten, sondern um strukturelle Probleme. Was damit gemeint ist? "Wir wissen: Seit Jahren und Jahrzehnten hat die ÖVP das Sagen im Innenministerium. Und man kann da keine Position mehr einnehmen, wenn man nicht das berühmte ÖVP-Parteibuch hat." Dass das so ja eigentlich gar nichts mit dem Untersuchungsgegenstand des jetzigen U-Ausschusses zu tun habe, sieht Hafenecker nicht so. "Das passiert nur in der ÖVP-Hemisphäre."

Abschlussfrage zum Themenkomplex U-Ausschuss: Warum war der FPÖ der Pilnacek-U-Ausschuss wichtiger als der Corona-Ausschuss? Ursprünglich wollte die FPÖ ja sowohl den Tod Pilnaceks als auch die Corona-Maßnahmen untersuchen. Der jetzige Themenbereich sei einfacher zu fassen gewesen und wird wohl schneller erledigt sein, sagte Hafenecker.

Den Corona-U-Ausschuss will Hafenecker aber nicht ad acta legen. "Sie kennen die 700 (parlamentarische) Anfragen, die wir bereits eingebracht haben", sagte der FPÖ-Generalsekretär und zeigte sich zuversichtlich, dass auch der Corona-U-Ausschuss noch dieses Jahr zustande komme.

Die aktuelle Rolle der FPÖ

Der FPÖ-Generalsekretär wurde im Rahmen der ZIB-2-Jahreswechsel-Interviews dann auch noch zur allgemeinen Situation seiner Partei befragt. Immerhin führt man mit großem Abstand in allen Umfragen – hat aber davon nur herzlich wenig. Regieren tun andere.

Bis dato nahmen dazu im ZIB-2-Studio sonst nur Parteichefs Stellung. Eingeladen hätte man Parteichef Herbert Kickl schon, am Donnerstag stand dann aber eben auch dazu lediglich der Generalsekretär Rede und Antwort. Wobei das folgende Segment endgültig zum bekannten Schlagabtausch FPÖ/ORF wurde.