U-Ausschuss: Strafanzeigen, Spekulationen und die Fakten

Die „Glücksspielwoche“ hatten die Fraktionsführer der Oppositionsparteien am Montag im U-Ausschuss ausgerufen. Die Vorwürfe und Spekulationen werden schärfer. Die große Frage ist, was darf politischem Getöse zugerechnet werden und was sind die Fakten.

Seit Jänner wird versucht, einen möglichen Deal zwischen Novomatic sowie ÖVP und FPÖ zu beweisen. Alle der zahlreichen Beschuldigten bestreiten.

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer kündigte am Dienstag eine Strafanzeige gegen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, seinen Vorgänger Hartwig Löger, Thomas Schmid (Vorstand der Staatsholding ÖBAG) und Harald Neumann, Ex-Chef der Novomatic, an. Die Vorwürfe lauten auf Verdacht des Amtsmissbrauchs, Falschaussage und Bestechlichkeit.

Krainer argumentiert, das ÖVP-geführte Finanzministerium habe 2018 versucht, sich die Kontrolle über die Casinos zu sichern. Obwohl die tschechische Sazka und Novomatic eine Stimmrechtsvereinbarung hatten, sei es dem Finanzministerium gelungen, die Novomatic dazu zu bringen, in der Hauptversammlung nicht gegen die Staatsholding zu stimmen.