U-Ausschuss: Stolper-Start für die Kanzler-Vertraute

Verwerfungen habe es wegen der Personalentscheidungen keine gegeben, behauptete Bures. Alles sei „einvernehmlich“ abgesegnet worden, also mit Zustimmung aller Fraktionen. Ganz so friktionsfrei ist es freilich nicht abgelaufen. Letztlich haben sich zwar alle Parteien auf das erwähnte Juristen-Quartett festgelegt. Bures hat ihren ursprünglichen Vorschlag aber nicht durchgebracht. Die Präsidentin hatte dafür plädiert, einen ehemaligen (SPÖ-nahen) Sektionschef zum Verfahrensrichter und einen (ÖVP-nahen) Verwaltungsjuristen zum Verfahrensanwalt zu machen. Das akzeptierten die Grünen nicht – und attackierten Bures.Erstaunlich war, dass sogar ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka öffentlich querschoss. Via Kleine Zeitung pochte er auf einen Verfahrensrichter mit „einschlägigen Erfahrungen in der Verhandlungsführung“. Das traf auf den Bures-Kandidaten nicht zu.

Die Kritisierte ließ verlauten, dass sie die Aufregung nicht verstehe. Sie habe doch ein Vorschlagsrecht. „Das ist formal zwar richtig, es entspricht aber den parlamentarischen Usancen, alle Parteien einzubinden“, entgegneten mehrere Mandatare. Letztlich geschah das auch, Bures rückte von ihren Vorschlägen ab. Wieso hat sie sich nicht von Beginn an mit allen abgesprochen? Wollte die Rote schlicht einen SPÖ-Kandidaten durchdrücken? Ist es der Mangel an Erfahrung in der parlamentarischen Spitzenfunktion? Schwarze, Blaue und Grüne berichten, dass die Nachfolgerin von Barbara Prammer, die seit einem halben Jahr im Amt ist, jedenfalls nicht in allen Bereichen firm sei. „Das Modul Ordnungsruf hat sie zum Beispiel eindeutig noch nicht absolviert“, ätzt ein FPÖ-Abgeordneter. Bures hat bis dato keinen erteilt – „egal, was vorgefallen ist“.

Das sehen ihr noch viele nach. Der grüne Abgeordnete Dieter Brosz ortet aber mangelnde Kommunikation: „ Bures pflegt bis dato keine intensiven Kontakte zu allen Klubs. Prammer hat sich hingegen sehr um eine Vertrauensbasis zu allen Fraktionen bemüht.“ Ein Insider, der nicht genannt werden will, meint, das liege wohl daran, dass Bures als Ministerin vieles alleine (oder in Abstimmung mit der ÖVP) entscheiden konnte. Mit der Opposition war sie nur bei ihren Auftritten im Parlament konfrontiert. Dabei hatte die 52-Jährige anfangs laufend betont, sie wolle eine unabhängige Präsidentin sein. Polit-Gegner hatten große Zweifel geäußert, weil Bures als Vertraute von Kanzler Faymann gilt.