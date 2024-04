U-Ausschuss: Staat forderte bisher 160 Millionen Euro an Covid-Hilfen zurück

Wer wissen will, wie wichtig Staatssekretäre in einer Bundesregierung wirklich sind, der sollte sich an Magnus Brunner halten. Heute Finanzminister, war der Vorarlberger früher einmal genau das, nämlich für Schiffe und Flugzeuge zuständiger Staatssekretär im Klimaministerium. Und als Brunner an diesem Mittwoch im Parlament gefragt wird, wie viel er damals als Staatssekretär von der Gründung der Cofag (Finanzierungsagentur des Bundes, die die finanziellen Covid-Hilfen abgewickelt hat, Anm.) mitbekommen hat, da antwortet der Vorarlberger mit einem entwaffnenden Lächeln. Er kenne die Rolle eines Staatssekretärs jetzt sehr genau. „Ich habe keine Rolle gespielt.“