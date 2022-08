ÖVP verteidigt COFAG-Gründung nach harter Rechnungshof-Kritik

Nach harter Kritik in einem Rohbericht des Rechnungshofs zur Corona-Hilfsagentur COFAG, durch die sich die Oppositionsparteien in ihrer eigenen Kritik an dem Vehikel bestätigt sehen, hat die ÖVP die Einrichtung der COFAG in der Person ihrer Generalsekretärin verteidigt. Die Gründung sei damals "Gebot der Stunde" gewesen, so Laura Sachslehner am Mittwoch. Unternehmen und Arbeitsplätze seien abgesichert worden. Das zuständige Finanzministerium werde den Rohbericht nun prüfen.

Zur Zeit der COFAG-Gründung war Gernot Blümel Finanzminister gewesen, jetzt ist es Magnus Brunner (beide ÖVP). Das BMF schaue sich die Sache jetzt an, weil der sorgsame Umgang mit Steuergeld "immer oberstes Gebot" sei, so Sachslehner. 17 Mrd. Euro an Hilfen und Garantien hat die COFAG bis Ende Juli ausgezahlt oder gewährt.