U-Ausschuss: Moser rät Amon zum Rückzug

Dass Amon und seine Parteifreunde die Justiz "in diesem Ausmaß attackieren", halte sie nicht für klug, so Moser: "Denn wenn ich als ÖVP das Staatstragende vor mir hertrage, kann ich nicht so am Rechtsstaat sägen. Auf der einen Seite trägt sie, auf der anderen sägt sie – das geht nicht."

Moser glaubt nicht, dass Amon als Zeuge vor den Ausschuss geladen wird – denn dazu bräuchte es Stimmen von SPÖ und ÖVP; beide sprechen sich bislang jedoch dagegen aus, aktive Abgeordnete vorzuladen.