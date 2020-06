U-Ausschuss: Kostelka will "Lösung finden"

Die ÖVP wäre zwar daran interessiert, den Regierungschef zu laden, würde damit aber einen Koal­itionsbruch riskieren – was sie nicht will. Klubchef Kopf findet überdies, dass aus dem Ausschuss durch einige Gesetze (Medientransparenz-, Lobbyistengesetz etc.) bereits Konsequenzen gezogen worden seien.

Stefan Petzner (BZÖ) will hingegen, dass der Ausschuss weitergeht – und Bundespräsident Fischer vermittelt.