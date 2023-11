U-Ausschuss im Fernsehen: Alle dafür, nur Details fehlen

„Die sinnvolle Gesamtänderung der U-Ausschüsse ist aus unserer Sicht von der Live-Übertragung zu entkoppeln“, sagte am Dienstag der U-Ausschuss-Experte und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Und das bedeutet: Da alle Parlamentsparteien prinzipiell für eine Live-Übertragung sind, könnte diese bereits in wenigen Wochen beschlossen werden. Und das wiederum könnte die beiden in der vergangenen Woche angekündigten U-Ausschüsse von SPÖ und FPÖ sowie von der ÖVP zu den ersten Live-Ausschüssen machen.