Gusenbauer, Blümel, Benko und Co.: U-Ausschuss kämpft mit Absage-Flut

Während sich der Cofag-U-Ausschuss der Frage widmet, ob einzelne Promis oder Unternehmen einen privilegierten Zugang zur Verwaltung genießen (und deshalb etwa bei Corona-Hilfszahlungen der Cofag bevorzugt waren, Anm.), geht es beim von der ÖVP forcierten U-Ausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ darum, ob und wie Regierungsmitglieder von SPÖ und FPÖ ihr Amt bzw. die Verwaltung missbraucht haben. Sei es, weil sie Steuermittel (z. B. in Form von öffentlichen Werbe-Aufträgen) an Günstlinge vergeben haben. Sei es, weil sie öffentliche Jobs ohne Rücksicht auf eine transparente und faire Ausschreibung besetzten.

Fakt ist: In der Tagespolitik – und damit wohl auch der öffentlichen Wahrnehmung – sind beide U-Ausschüsse zuletzt durcheinandergeraten.

Besonders deutlich wurde das am Montag. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger arbeitete sich einmal mehr an Herbert Kickl ab und präsentierte zehn Fragen, die er dem FPÖ-Chef bei dessen neuerlicher Ladung stellen will. Das Verwirrende daran: Diese Woche tagt nicht der Machtmissbrauchs-U-Ausschuss, sondern der zur Cofag. Und hier geht es um ganz andere Themen und Personen.