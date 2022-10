U-Ausschuss: Ärger über Verfahrensanwältin, aber kein Auszug

Es ist eigentlich eine Nebenhandlung im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, die trotzdem für viel Ärger und Debatten sorgt: die Rolle der Verfahrensanwältin W. . Sie ist im Ausschuss unter anderem für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen zuständig.

Auslöser für den Streit ist, dass W. vor im Juli ein Dokument, das die SPÖ irrtümlich vorgelegt hatte und sofort wieder einsammeln ließ, an die ÖVP weitergegeben hat. Es folgte harsche Kritik an der Verfahrensanwältin - man zweifelte an ihrer Unparteilichkeit. W. ließ sich seither im Ausschuss vertreten - bis heute.