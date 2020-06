U-Ausschuss: Absehbarer Abschied der Verfahrensrichterin

Sie hat genug, sie geht: Ilse Huber, vormals Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofes und Verfahrensrichterin im Ibiza-Untersuchungsausschuss, hat ihre Funktion zurückgelegt.

Sie habe bei den Sitzungen „unsachliche und persönliche Angriffe“ erleben müssen, schrieb die frühere Höchstrichterin am Freitag an die Parlamentsdirektion. Und nachdem am Donnerstag für sie persönlich eine „Grenze überschritten“ worden ist, habe sie sich entschieden, das Amt abzugeben.

Mit der Grenzüberschreitung meint Huber eine Äußerung Stephanie Krispers, der Fraktionsführerin der Neos im U-Ausschuss. „Die geht ma am Oasch“, hatte Krisper ins noch versehentlich aktivierte Mikrofon gesagt. Beteuerungen, damit sei nicht Huber, sondern die Gesamtsituation gemeint, liefen ins Leere. Für Huber war der Fall klar – ihr reicht es.

Die in dieser Form einzigartige Demission einer Verfahrensrichterin markiert für ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl einen „Tiefpunkt“ bzw. noch mehr: „Wir haben dank Neos und Co. den Tiefpunkt bereits unterschritten“, wetterte der Bürgerliche.