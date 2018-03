U-Ausschuss: „Patscherter Antrag“ oder „schwarz-blaues Komplott“

Die SPÖ wirft Sobotka vor, sein „Amt missbraucht“ zu haben. Was ist da dran?

Dass Sobotka als ehemaliger Innenminister, der in die Causa BVT involviert sein könnte, das Gutachten in Auftrag gegeben hat, hat vielleicht eine schiefe Optik, ist aber noch kein Skandal: Als Nationalratspräsident darf er das. Schieder stellt jedoch in den Raum, das Gutachten sei „mit gewünschtem Ausgang in Auftrag gegeben worden“. Die Parlamentsdirektion weist diesen Vorwurf zurück.

Zudem behauptet Schieder, Sobotka habe das Gutachten nur den Regierungsparteien zur Verfügung gestellt, um den SPÖ-Antrag abzuschmettern, was ein Verstoß gegen die Überparteilichkeit des Präsidenten wäre. Laut KURIER-Informationen wurde das Gutachten aber in der Präsidiale vor der Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses allen Parteien vorgelegt.

Was sagen die anderen Parteien dazu?

Wirklich gut kommt der Antrag der SPÖ in keiner Fraktion weg. Die Neos erklären hinter vorgehaltener Hand, dass ihnen da „zu sehr gehudelt“ wurde, und sie deshalb ohnehin nicht beim roten Verlangen dabei sein wollten. Peter Kolba von der Liste Pilz findet es „schade, dass die SPÖ das Angebot auf einen gemeinsamen Antrag ausgeschlagen hat“.

In der Regierung macht man sich über die SPÖ lustig: „Sie scheitert selbst bei der Formulierung eines parlamentarischen Antrags“, tönt FPÖ-General Harald Vilimsky. Kanzler Kurz sagt, den U-Ausschuss werde es geben, und das sei „gut und richtig“.