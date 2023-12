U-Ausschüsse: Erste Personalia und Zeitplan fixiert

Vor der Behandlung der beiden U-Ausschuss-Verlangen am Donnerstag im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats stehen einige Personalia bereits fest. Die SPÖ schickt Jan Krainer als Fraktionsführer in den COFAG-Ausschuss und Eva-Maria Holzleitner in den von der ÖVP verlangten Ausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch".

Für die ÖVP wird in beiden Ausschüssen Andreas Hanger als Fraktionsführer fungieren, das FPÖ-Team führen in beiden Christian Hafenecker und Sabine Fürst an.

Neos und Grüne haben noch keine Entscheidung getroffen. Bei den Pinken ist aber jedenfalls klar, dass in beiden Ausschüssen dasselbe Team zum Einsatz kommen wird. Die Grünen werden die Entscheidung in einer Klubsitzung treffen. Eine tragende Rolle dürfte aber jedenfalls die in den beiden vergangenen Ausschüssen erprobte Nina Tomaselli spielen.