Typisch österreichisch: Das sind wir –oder auch nicht?

Was ist „typisch österreichisch“? Dass wir oft Bier, Wein oder Kaffee trinken? Gerne ein Schnitzel essen? Und manchmal grantig sind? Oder sind wir gar alle „sehr große, blonde Männer und Frauen in rot-weißen Rennanzügen, die auf den Pisten wie in ihrem natürlichen Element wirken“, wie die US-Amerikanerin Rachel Myroniuk glaubt?

Klischees, was denn „typisch österreichisch“ ist, gibt es viele. Doch was stimmt, und was nicht – und was sagen die Zahlen?

Bier, zum Beispiel, trinken die Österreicher tatsächlich sehr gerne: Auf 103 Liter brachten wir es im Jahr 2016 im Schnitt pro Kopf. Hier lagen in Europa nur die Tschechen (143 Liter) und – ganz knapp – die Deutschen (104 Liter) vor uns.

Ein wenig anders sieht es beim Skifahren aus: Denn 63 Prozent der Österreicher geben an, nie Skifahren zu gehen. Vor 25 Jahren waren es „nur“ 40 Prozent. Ein oft geäußertes Argument – Skifahren sei zu kostspielig geworden – trifft übrigens nicht ganz zu: „Auch früher gingen vor allem die Wohlhabenden Skifahren. Der Hauptgrund ist vielmehr, dass sich die Teilnehmerzahlen der Skikurse seit den 1990er-Jahren halbiert haben“, erklärt Peter Zellmann, Leiter vom Institut für Freizeit- und Tourismusforschung. Fuhren damals 250.000 Schüler pro Jahr auf Skikurs, sind es mittlerweile nur 120.000.

Aufholbedarf hätten wir übrigens beim Wein: Mit 26,9 Litern pro Kopf liegt Österreich im Mittelfeld. Hier gibt es interessante Spitzenreiter, denn laut Telegraph war Andorra mit 56,9 Litern pro Kopf an der Spitze – was auf Duty-Free-Kunden in der Steueroase zurückzuführen sein könnte. Platz zwei ist übrigens der Vatikan mit 56,2 Litern (liegt es am Messwein?).

Und manche Klischees stimmen schlicht nicht, Stichwort: „Sound of Music“. In anderen Ländern ein Riesenerfolg, hat kaum ein Österreicher je den Film gesehen. Der 1965 produzierte Streifen wurde im ORF erstmals im Jahr 2000 gezeigt – ein Straßenfeger war er wohl kaum. In den USA wird „Sound of Music“ noch immer mit Österreich verknüpft.

Und was sagt die Wissenschaft? Was ist dran an den Klischees über „uns Österreicher“? „Auf der Suche nach nationalen Stereotypen muss man zwischen fremd- oder selbst zugeordneten unterscheiden. Beide entstanden beim Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft“, sagt Klaus Schönberger, Kulturanthropologe von der Universität Klagenfurt.

Ab dem Moment, wo ein Nationalstaat begründet wurde, sind auch Stereotype entstanden, die für Zugehörigkeit und Zusammenhalt sorgen. Kultur ist das unter anderem für Österreich. Auch in der Außensicht: Als Italiener bewundere er das reiche Erbe an Musik und Kunst, sagt etwa Massimo Marnetto aus Rom.