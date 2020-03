Twitter: Kanzlerbeauftragter soll Kurz kritisiert haben

"Was für eine peinliche Inszenierung!" Gemeint ist der Auftritt, den Bundeskanzler Sebastian Kurz Freitagabend gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsminister Rudi Anschober zum Coronavirus absolviert hat. Geschrieben haben soll ihn der Medienbeauftragte von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann.

Am Samstag kursierte im Netz der Screenshot eines Tweets von Fleischmanns Account. "Warum muss der Kurz eine Konferenz zur AUA und zu Flugverkehr und Grenzkontrollen machen, was geht ihn das überhaupt an!?", heißt es da. Und weiter: "Lasst das Anschober machen! Da fühl ich mich wohler".