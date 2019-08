Türkiser Schwenk: Vermieter sollen Maklerprovision bezahlen

In der vorigen Regierung sprach sich Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) für das Bestellerprinzip aus, ein Antrag dazu liegt seit 2015 im parlamentarischen Unterausschuss. Im ÖVP-FPÖ Regierungsprogramm war das Bestellerprinzip nicht zu finden.

In Deutschland gilt das sogenannte Bestellerprinzip schon länger, in Österreich hingegen zahlen zumeist die künftigen Mieter jene zwei Bruttomonatsmieten (plus Steuer), die Immobilienmakler per Gesetz seit 2010 maximal als Provision verlangen dürfen; bei Bestandsmieten unter drei Jahren ist die Provision gar mit einer Monatsmiete gedeckelt.