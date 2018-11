Billigere Mieten: Was der SPÖ-Vorschlag bringt - und was er kostet

Die Sozialdemokraten begründen ihren Vorstoß mit dem Argument, die Mieten seien in den vergangenen zwanzig Jahren weit über der Inflationsrate gestiegen. Die Inflationsrate habe die Preise seit 1998 um rund 41 Prozent erhöht, die Mieten seien im gleichen Zeitraum um 80 Prozent, also fast doppelt so hoch, gestiegen.

Neben den Vermietern würde vor allem der Finanzminister von diesem Zuwachs profitieren, und das - so die Argumentation - belaste die kleinen und mittleren Einkommen überproportional. Je kleiner das Einkommen, desto mehr fließe durch die bezahlte Mehrwertsteuer anteilig in den Steuertopf.