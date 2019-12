Türkis-grünes Kabinett fast fix: Regierung derzeit 44,6 Jahre jung

Tröpferlweise wurden in den vergangenen Tagen neue Namen für die türkis-grüne Regierung publik – und langsam fügt sich ein Bild zusammen: Noch nie war eine Bundesregierung in Österreich so jung und so weiblich. Der Altersschnitt liegt bei den insgesamt 14 Ministern, die aktuell fix sind oder als fix gelten, bei 44,6 Jahren. Der Jüngste steht an der Spitze: Kanzler Sebastian Kurz, 33.

Die Frauen sind in der Überzahl: In der türkis-grünen Regierung wird es acht Ministerinnen geben.