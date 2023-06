Türkis-Grün will Zahl der Primärversorgungszentren verdreifachen

Anreiz für Kinderärzte

Was sich im Detail ändern soll: Die Regierung will etwa reine PVE für Kinder ermöglichen. Gerade im Fachgebiet der Kinderärzte gebe es nämlich einen Mangel. Zudem ist eine engere Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsberufe geplant. Das soll vor allem für Jungärzte ein Ansporn sein, da viele nicht mehr "alleine eine (Kassen-)ordination gründen", heißt es.

Zudem soll die Novelle dazu führen, dass offene Kassenstellen schneller besetzt werden. Was heißt das? Sind in einer Region zum Beispiel zwei Kassenstellen sechs Monate unbesetzt – etwa eines Allgemeinmediziners und eines Kinderarztes – kann das Land einen Beschluss für einen PVE-Standort in dieser Region fassen. Daraufhin wird die ÖGK gesetzlich verpflichtet, binnen zwei Monaten Bewerber einzuladen.

Evaluierungen zu Primärversorgungszentren in Oberösterreicher, Wien, der Steiermark und Niederösterreich hätten gezeigt, dass diese von Patienten und Mitarbeitern sehr gut angenommen würden, heißt es von Seiten der Regierung. "In diesen Gesundheitszentren erhalten die Menschen mit ihrer E-Card ein vielfältiges Angebot mit längeren Öffnungszeiten. Sie müssen dann nicht mehr in die Spitalsambulanzen ausweichen", sagt Rauch.

