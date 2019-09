Türkis-Grün-Pink? Koalitions-Werben im KURIER-Zelt

„So viele Themen wie hier gab es im ganzen Wahlkampf nicht“, resümierte Chefredakteurin Martina Salomon die von ihr moderierte Elefantenrunde der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl. Tatsächlich verlief die Diskussion im Unterschied zu manch anderer Wahlkonfrontation sehr kultiviert und sachorientiert. Freilich, nimmt man die bisherigen Aussagen der Kandidaten für bare Münze, fragt man sich, wie nach so viel verbrannter Erde überhaupt irgendwer mit irgendwem nach dem 29. September eine Regierung bilden will.

Damit konfrontiert, antwortete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, man müsse zunächst die Frage stellen: „Was will ich verändern?“ Nach „18 Monaten Stillstand“ brauche es wieder eine Politik des Ausgleichs und des gesellschaftlichen Miteinanders. Das bringe Stabilität, stärke die Gesellschaft und sei auch die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig warnte sie vor einer Neuauflage von Türkis-Blau. Die Aussage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei den ORF-Duellen, er wünsche sich eine „ordentliche Mitte-rechts-Politik“ sei wohl nicht anders denn als klares Signal in Richtung Fortsetzung der Ibiza-Koalition zu verstehen, so Rendi-Wagner.