Türkis-blaues Fernduell um Orbán

Der Regierung in Budapest wird in einem 79 Seiten umfassenden Bericht „eine systematische Verletzung von EU-Recht und EU-Prinzipien“ vorgeworfen (Verstöße gegen die Pressefreiheit, die freie Justiz, Verletzung der Minderheitenrechte, Antisemitismus, Vorwurf der Korruption). Die Gesetze gegen NGO und die Soros-Stiftung bzw. der Eingriff in die freie Lehre und Wissenschaft stehen im Fokus des Berichtes der niederländischen Grün-Abgeordneten Judith Sargentini. Gestern wurde über diesen Bericht im Straßburger Parlament diskutiert, Orbán hatte sich selbst dazu eingeladen.

Die Atmosphäre war gereizt. Orbán kam 15 Minuten zu spät. Außerdem äußerte er sich vor seinem Auftritt abfällig. „Im Parlament sind die migrationsfreundlichen Abgeordneten in der Mehrheit“, sagte er in einer Video-Botschaft. „Sie schicken sich jetzt an, Rache an Ungarn zu üben, weil die Ungarn entschieden haben, dass ihr Land kein Einwanderungsland wird. Die Wahrheit ist, dass das Urteil gegen uns bereits geschrieben ist.“

In der Rede wiederholte Orbán die Botschaft und zeigte sich empört, dass das Parlament die historische Leistung von 1989, den Kampf für Freiheit und Demokratie, nicht anerkennt. „Der Bericht verletzt die Ehre und die Unabhängigkeit Ungarns.“ Vieles stelle der Bericht falsch dar, „37 faktische Fehlinformation“ listet er auf. Dass Ungarn „als Grenzwächter Europas“ verurteilt werde, fand er maßlos. Orbáns Resümee: „Ungarn lässt sich nicht erpressen“ – verbunden mit der Drohung, dass „sein Volk“ bei der EU-Wahl 2019 die Rechnung begleichen werde.