Türkis-Blau setzt auf Härte und innere Harmonie

Eigentlich sollte er glücklich sein, der Fotograf. Er hat den prächtigen Uhrturm im Sucher. Wie ein steinerner Wächter steht er da und thront, mit Flaggen geschmückt, über der Burganlage. Schloss Seggau bei Leibnitz ist ein dankbares, nein, es ist ein grandioses Motiv. Und doch ist er verdrossen, der Fotograf.

Denn wie all die anderen Kameraleute und Journalisten trennt ihn eine dicke Glasscheibe von dem, was ihn wirklich interessiert, wofür er hergekommen ist, nämlich: die Limousinen, die gerade in den Schlosshof rollen.

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Es ist Regierungsklausur, die erste von Türkis und Blau. Und obwohl es von den neuen Ressortschefs kaum Bilder im echten Leben gibt, also in der Landschaft oder im lockeren Gespräch, bleiben die Beobachter vorerst in der Taverne. Auf Distanz, hinter Glas. Selbst Profis haben da ihre liebe Not, noch gute Fotos zu schießen. Aber es kommt ja noch ein kurzer Einlass in das Tagungszimmer. Vielleicht klappt es ja da mit den Fotos.

Unter Kontrolle

Hier die Journalisten, dort die Minister, die im Seminartrakt tagen: Zumindest am Beginn der zweitägigen Arbeitsklausur von ÖVP und FPÖ ist ein erheblicher Abstand spürbar zwischen den Teams von Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache und eben den mehr als 100 akkreditierten Journalisten, die in die Südsteiermark gepilgert sind.

Kontrolle war wichtig, bleibt wichtig. Aber vielleicht muss das am Beginn einer Regierungsperiode jetzt einfach so sein. Die Minister sind allesamt neu, viele sind nicht vertraut im Umgang mit Journalisten, mit Kameras und Mikrofonen. Man will, man darf da keine Fehler machen.

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Sorglose Ministerin

Eine, die diesbezüglich überhaupt keine Sorgen plagen, ist Karin Kneissl. Die von den Freiheitlichen nominierte Außenministerin durchbricht die strikte Regie, kümmert sich nicht um von Polizisten und Security-Personal umzingelte Zonen und führt ihre Hunde vor der Gartenhalle spazieren (siehe unten). Doch Kneissl bleibt vorerst die einzige unter 14.

Bis, ja bis eben Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache Aufstellung nehmen.

Auch hier ist die Inszenierung noch ein wenig ungelenk und über-kontrolliert: Anstatt draußen, auf der ausladenden Terrasse mit Schlossmauern und Weinbergen als Kulisse, nehmen der Kanzler und sein Stellvertreter mit einer überdachten Treppe im Innenraum vorlieb. Und hier verkünden sie, worauf sich Volkspartei und Freiheitliche schon vorab geeinigt haben.

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Da ist zunächst die Sache mit der Kinderbeihilfe. Es gehe nicht an, dass Kinder von in Österreich arbeitenden Rumänen nach Rumänien Kinderbeihilfe überwiesen bekommen. Das sei ein über viele Jahre geduldeter Missstand, den man endlich abstelle, sagen Kurz und Strache unisono – und versprechen Einsparungen von gut 100 Millionen Euro.

Und weil der "rot-weiß-rote Schnellzug" auf Touren kommen soll, wird auch das Thema mit den Arbeitslosen angesprochen: Laut Kanzler und Vizekanzler ist es ausgemacht, dass ÖVP und FPÖ ein "Arbeitslosengeld neu" entwickeln. Nach folgendem Prinzip: "Wer lange einbezahlt hat, der soll länger profitieren", sagt Kurz. Im Umkehrschluss könnten all jene, die nur kurz bzw. wenig in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, auch weniger bzw. kürzer Arbeitslosengeld beziehen.

Ein scharfer, deutlicher Leistungsgedanke, ganz klar. Wie er im Detail funktionieren und mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung zusammenspielen soll, das können die beiden jetzt noch nicht sagen. "Aber es wird kein Hartz IV nach deutschem Vorbild."

Zusammenhalt und Harmonie sind die Stichwörter, die für Strache und Kurz in dieser Phase ihrer neuen Polit-Partnerschaft zählen. Sie verstehen sich als "Orchester" und wollen "Solo-Darbietungen" von einzelnen Ministern vermeiden. Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Infrastrukturminister Norbert Hofer sollen fortan die Regierungsarbeit koordinieren. Zu den eher skurrilen Details des Auftakts zählt, dass sich die Regierung bei der Klausur auf den Fortbestand des Militärgymnasiums von Wiener Neustadt verständigt. Ist ein einzelnes Gymnasium so wichtig, dass sich 14 Minister in der ersten Klausur damit beschäftigen? In Niederösterreich ist eine Wahl zu schlagen. In dem Fall lautet die Antwort also "Ja".