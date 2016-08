Türkei: Innenminister Efkan Ala tritt zurück

Der türkische Innenminister Efkan Ala ist zurückgetreten. Der Ministerpräsident und Chef der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Binali Yildirim, habe das Amt am Mittwochabend dem bisherigen Arbeitsminister Süleyman Soylu übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Über die Hintergründe des Rücktritts war zunächst nichts bekannt. Neuer Arbeitsminister werde Mehmet Müezzinoglu.

In der Türkei werden immer wieder schwere Terroranschläge verübt. Zuletzt hatte die türkische Regierung die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für ein Attentat auf eine Hochzeit in Gaziantep mit mehr als 50 Toten verantwortlich gemacht. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verübt immer wieder Anschläge.