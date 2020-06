Tschanigraben bleibt allein und klein

Ich verlasse Tschanigraben nicht mehr", sagt Bianca Köppel. Die 33-Jährige lebt mit ihrer Familie in der kleinsten Gemeinde des Landes, umgeben von Hügeln und viel Wald. Gasthaus oder Geschäft gibt es keines, die Abgeschiedenheit fordert ihren Preis. Den die 70 Einwohner wohl gern bezahlen.

"Es gibt hier keine Durchzugsstraße, wir sind im Grünen und in der Früh hört man die Vögel zwitschern", sagt die Mutter eines Vierjährigen. Beruf und Familie lassen sich auch in der Kleinstgemeinde vereinbaren. "In Inzenhof (Nachbargemeinde Anm.) gibt es einen Hort. Die Kinder können bis halb fünf dort bleiben", sagt Köppel, so könne sie beruhigt arbeiten gehen. Durch die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden bei der Kinderbetreuung oder auch bei einem Dorfbus bleibt die Kommune lebensfähig.