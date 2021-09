Trotz Corona: Mehr Studierende an Österreichs Hochschulen

Im Studienjahr 2020/2021 verzeichneten die österreichischen Hochschulen laut Statistik Austria zum ersten Mal seit einigen Jahren einen Anstieg der Studierenden - und zwar in allen Sektoren. Konkret stieg die Zahl um 3,1 Prozent auf 388.000 Studierende.

Besonders stark war der Anstieg an ordentlichen Studierenden an den Privatunis (plus 15 Prozent) und den Pädagogischen Hochschulen (plus 13 Prozent). An den Fachhochschulen wurde ein Plus von sechs Prozent registriert, an den öffentlichen Unis von einem Prozent. Damit haben im ersten Wintersemester nach Ausbruch der Corona-Pandemie an den öffentlichen Unis um rund 3.300 Personen mehr als ordentliche Studenten inskribiert als im Jahr davor. Das Wachstum des Privatunisektors ist vor allem auf die neue Wien-Niederlassung der Central European University (CEU) zurückzuführen, zeigt die Statistik.