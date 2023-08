Tritt Sepp Schellhorn bei der Nationalratswahl für die NEOS an?

Während es für die NEOS offenbar schon fix ist, macht es der Unternehmer Sepp Schellhorn weiter spannend, ob er nach seinem Polit-Rückzug bei der Nationalratswahl erneut für die Partei antreten wird.

"Er wird wieder für die NEOS im Nationalrat kandidieren. Im Herbst stellen wir eine Tour auf die Beine", kündigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Mittwochabend im oe24.tv an. Schellhorn wollte das am Donnerstag auf APA-Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Und somit geht das Gerüchte-Karussell rund um ein Polit-Comeback des Salzburger Gastronomomen in eine weitere Runde.

