Trauma Corona: Regierung will "gesellschaftliche Wunden" heilen

Neben den Lockdowns wird auch die beschlossene Impfpflicht, die letztlich nie umgesetzt worden ist, ein Thema sein – auch wenn dieses Wort in einem gemeinsamen Text des Bundeskanzlers und des Gesundheitsministers nicht zu finden ist. „Viele Menschen fühlen sich abgehängt, vom Staat nicht mehr vertreten. Das alles geht in Österreich, einem der reichsten Länder der Erde, an die Substanz der Demokratie. Drei Jahre nach Beginn der Pandemie braucht es ein neues Miteinander“, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Die FPÖ will eine ganz andere Aufarbeitung der Corona-Zeit. Im Vorfeld des parlamentarischen Gesundheitsausschusses am Mittwoch forderte Abgeordnete Dagmar Belakowitsch eine „ausnahmslose Amnestie für alle Betroffenen in Verwaltungsstrafverfahren im Zusammenhang und in Folge von Corona-Maßnahmen“.

Gleichzeitig will sie die „Rücküberweisung aller bisher durch die Verwaltungsstrafbehörden eingehobenen und eingetriebenen Strafen“, die wegen Übertretungen von Corona-Verordnungen angefallen sind.

In seinem Blog hat Minister Johannes Rauch übrigens noch viel ausführlicher über den Frust der Menschen geschrieben und neben Corona auch auf die hohe Inflation, den Krieg, die Energiekrise, die Teuerung und die Klimakrise als Ursachen verwiesen. Mit einem Seitenhieb auf den Koalitionspartner ÖVP: „Auch die Belege für Postenschacher und Korruption in den Chats nach Ibiza zeigen Wirkung.“