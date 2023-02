Corona: Rauch will Abwassermonitoring als "Wachtürme" erhalten

Das betonte auch Herbert Oberacher, wissenschaftlicher Leiter des Projektes am Institut für Gerichtliche Medizin der Medizin-Uni Innsbruck. "Wir sehen uns in unseren Laboren die Gesamtbelastung genau so an, wie die Mutationen und Veränderungen", sagte er. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Berichte würden dann schließlich an Corona-Kommissionen weitergegeben und werden weiterhin auf Länder- und Bundesebene auf Dashboards sichtbar gemacht, erklärte Oberacher.

Pionierarbeit

In Innsbruck leiste man jedenfalls bereits seit der ersten Hälfte des Jahres 2020 Pionierarbeit, betonte Martin Steinlechner, interimistischer Direktor des Institutes für Gerichtliche Medizin der Medizin-Uni Innsbruck. Bereits damals habe man SARS-CoV-2 im Abwasser nachweisen können, seither hätten sich Methoden zudem noch erheblich verfeinert. "Mittlerweile beschäftigen wir 70 Mitarbeiter", betonte er. Es handle sich jedenfalls um eine "Erfolgsgeschichte", assistierte Christine Bandtlow, Vizerektorin für Forschung und Internationales der Medizin-Uni Innsbruck.

Die Methodik selbst demonstrierten schließlich Oberacher und Steinlechner bei einem Rundgang durch die Labore. "Ausgangspunkt ist das Abwasser der Kläranlagen, das in gekühlten Probeboxen in Halbliter-Behältnissen zu uns kommt", erläuterte Oberacher vor Journalisten. Daraus würden dann nach mehreren Prozessen "wenige 100 Mikroliter", bei denen man eine "PCR-Reaktion" durchführe. Die Auswertung der Proben gehen laut Steinlechner rasch: "Wir schaffen 36 Proben in zehn Minuten."