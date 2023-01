Corona: Drei Prozent der Genesenen leiden am Post Covid Syndrom

Manche Menschen erfahren von ihrer Corona-Erkrankung durch Zufall, andere klagen noch Wochen nach einer Infektion über Symptome: Ein Teil der Patienten leidet zunächst an einem Post Covid-Zustand, er hält länger als ein Monat an. Nur ein geringer Prozentsatz hat ein echtes Post Covid-Syndrom. Rund drei Prozent der von der Akuterkrankung Genesenen benötigen schließlich umfassende Hilfe. Dies erklärten Experten beim Österreichischen Impftag in Wien.

Unterschiedliche Symptome

Abgeschlagenheit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Atemnot, Riech- und Geschmacksverlust etc. sind häufige Beschwerden bei Menschen, die sich von einer Covid-19-Erkrankung schlecht bis kaum erholen. Hier gibt es ein Kontinuum von leichten bis sehr schweren Beeinträchtigungen.

Was zu Beginn Long Covid genannt wurde, wird mittlerweile in der Medizin durch Post Covid mit immer genaueren Definitionen ersetzt. Bis zu vier Wochen nimmt man quasi eine "normal" erscheinende Zeit bis zur vollständigen Erholung als mögliche Akutphase von Covid-19 an. Von "anhaltenden Symptomen" spricht die österreichische Leitlinie für Ärzte bei Problemen im Zeitraum von vier bis zwölf Wochen.

Das sogenannte Post Covid Syndrom bezeichnet nach einer Erkrankung anhaltende Probleme über mehr als zwölf Wochen hinweg ohne andere erkennbare Ursachen.