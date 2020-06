Gagen-Strip im Hohen Haus bleibt halbherzig

Der Polit-Verdruss wegen Polit-Skandalen nötigte die Politik, zu handeln. Transparenz war der neue Schlachtruf. Und so wurde gelobt (und am 27. Juni 2012 beschlossen), dass die Regeln für Nebentätigkeiten und -einkünfte der Abgeordneten strenger werden. Detaillierter werde angegeben, wer was macht – und wie viel dafür in etwa kassiert wird. Am Montag, mit Stichtag 1. Juli, wurde die Liste erstmals auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht.

Was dort zu finden ist, befriedigt nicht. So urteilt der Parteienexperte Hubert Sickinger im KURIER: „Von Transparenz kann man nicht sprechen.“ Es ist zwar ersichtlich, wer als Angestellter oder selbstständig dazu verdient – und in welcher Größenordnung.