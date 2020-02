Transparency International fordert Stärkung der Justiz-Unabhängigkeit

In diesem Sinne liege es im Interesse jeder Bundesregierung, die Korruptionsbekämpfung ernst nehme, dass Berichte an übergeordnete Dienststellen über Ermittlungsmaßnahmen stets erst im Nachhinein zu erstatten sind. Eine starke und unabhängige WKStA dürfe in ihren Zuständigkeiten auch nicht beschnitten werden. Sowohl die zentrale Zusammenfassung der Zuständigkeit für Korruptions- als auch für Wirtschaftsdelikte dürfe nicht zersplittert werden.

Wirtschaftskriminalität schade "dem Staat Österreich, unserer Wirtschaft und uns allen". Transparency International forderte daher, zu prüfen, wie eine größere individuelle Unabhängigkeit von Staatsanwälten implementiert werden kann. Zu prüfen, wie das bestehende Weisungsrecht für Verfahren bei der WKStA in ein Recht auf gerichtliche Überprüfung umgewandelt werden kann und durch bessere Verfahrensregeln und durch eine bessere Ressourcenausstattung dafür zu sorgen, dass Korruptions- und Wirtschaftsstrafverfahren rascher durchgeführt werden.

Zuvor war bekannt geworden, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) mit "Standesvertretern" reden und "die im Regierungsprogramm vorgegebenen Ziele rasch umsetzen" möchte. Es werde um die Verfahrensdauer gehen, sodass "Unschuldigen nicht zu lange etwas Unrechtes vorgeworfen wird, wodurch sie berufliche Nachteile haben", erklärte er.