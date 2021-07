Neue Flüchtlinge kommen ins "Lager im Lager"

Am Mittwoch voriger Woche wurde über das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen der Aufnahmestopp verhängt. Doch noch immer kommen dort täglich Flüchtlinge an.

Es sind diese Neuankömmlinge, die abgetrennt vom Erstaufnahmezentrum in Bussen untergebracht werden. "Pro Tag kommen im Durchschnitt 300 Menschen neu an", sagt Karlheinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums. Die Busse würden als "Warteräume" dienen: "Wir sperren keine Menschen darin ein", sagt Grundböck. Nach wie vor werden Neu-Ankommende in Traiskirchen von der Polizei erstbefragt und -untersucht. Auch Fingerabdrücke werden genommen. Dafür können die Flüchtlinge bis zu 48 Stunden im Lager festgehalten werden. Und in diesen 48 Stunden stehen den Menschen die Busse zur Verfügung. Sie sind nicht klimatisiert.

Laut Innenministerium gab es am Dienstag im Lager keine Frau, die in den Wehen lag. "Nur" eine Schwangere, die man vom Bus in ein Zimmer verlegt habe.