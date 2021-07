Trägerorganisationen fordern Gipfel zu geplanter Pflegereform

Die für den Pflegebereich zuständigen Arbeitgeberverbände, Dach- und Berufsverbände sowie die Trägerorganisationen und Arbeitnehmervertretungen haben die Regierung in einem ungewohnt breiten Bündnis zu ernsthaften Reformschritten und der Einberufung eines Pflegegipfels aufgefordert. Die Herausforderungen müssten "beherzt und kraftvoll" in Angriff genommen werden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief "an die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung".

Die Mitarbeiter in diesem Bereich, die beteiligten Organisationen und insbesondere die Betroffenen und ihre Angehörigen hätten es sich verdient, "dass man sich dieses Themas seitens der politisch Verantwortlichen endlich ernsthaft annimmt", heißt es in dem Schreiben. Es könne nicht sein, dass das Thema Pflege nur in der Krise Beachtung findet "und dann wieder aus dem politischen Diskurs verschwindet".