Vollspaltenböden: Totschnig schwächt Wirkung des VfGH-Urteils ab

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob die bis 2040 dauernde Übergangsfrist beim Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung auf. Die Frist sei mit 17 Jahren zu lang und sachlich nicht gerechtfertigt, hielt das Höchstgericht in seiner am 8. Jänner Entscheidung fest. Die Aufhebung der Bestimmung im Tierschutzgesetz erfolgt mit 1. Juni 2025.

In der „ZiB 2“ hielt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) an seiner Haltung fest, gewisse Übergangszeiten beizubehalten. Auf eine Zahl ließ er sich nicht festlegen. "Wir schauen uns jetzt genau an, was der VfGH meint“, sagte er. Das sei Inhalt der Beratungen mit dem Konsumentenschutzminister, Johannes Rauch (Grüne) und den Bäuerinnen und Bauern.