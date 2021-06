Topverdiener-Solidarbeitrag bringt 100 Millionen jährlich

Mit 7,8 Milliarden Euro müssen die Senioren einen großen Anteil zum Sparpaket beitragen. Die Regierung hat den Pensionisten-Vertretern zwei Modelle zur Wahl vorgelegt.

Variante 1: In den Jahren 2013 und 2015 gibt es fix eine Pensionserhöhung von nur einem Prozent. Möglich wäre eine Verteilung der Gesamtsumme, die den kleinen Pensionen mehr bringt als den großen. 2014 gibt es eine „normale“ Pensionserhöhung, also mindestens im Ausmaß der Inflation.

Variante 2: Die fixe Erhöhung gibt es nur für 2013 – und zwar um 1,7 Prozent. Im Gegenzug müssen die Pensionisten von 2013 bis 2016 einen um 0,5 Prozent höheren Beitrag zur Krankenversicherung leisten. Der Vorteil: Es gibt nur einmal eine vorher fixierte niedrige

Erhöhung. Der Nachteil: „Es ist ein bisschen eine Mogelpackung“, sagt ein ÖVP-Verhandler. „Man gibt ihnen vorne mehr bei den einzelnen Runden – und nimmt ihnen über den KV-Beitrag hinten wieder etwas weg.“

Beide Regierungsparteien haben sich festgelegt, dass es für die Bezieher kleiner Pensionen auch in Spar-Zeiten keine Null-Runden geben soll. Kanzler Faymann will all jene ausnehmen, die weniger als 1000 Euro pro Monat Pension bekommen.

Für die künftigen Pensionisten soll es strengere Regeln geben bei den verschiedenen Möglichkeiten, vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Rente zu gehen:

Unter 50 Jahren soll niemand mehr in Invaliditäts-Pension gehen dürfen.

Bei der Korridor-Alterspension soll das Antrittsalter von 62 auf 63 Jahre steigen.

Auch bei der Hackler-Regelung soll das Antrittsalter von derzeit 62 auf 63 Jahre gehoben werden.

Damit soll das faktische Pensionsantrittsalter (derzeit 58,1 Jahr bei einem gesetzlichen Antrittsalter von 65 für Männer und 60 für Frauen) bis 2016 das Antrittsalter um 1,5 Jahre steigen – und bis zum Jahr 2020 noch einmal um 2,5 Jahre.

Sparziel: 7,8 Milliarden Euro.

Geringere Pensionserhöhungen und höheres Antrittsalter bei den Frühpensionen

