Top-Juristin soll den Hypo-Krimi lösen

Was in der Hypo-Causa noch auf die Steuerzahler zukommt, skizzierte Michael Spindelegger nur in Umrissen. Die weiteren Kosten der 2009 notverstaatlichten Bank ließ er offen. Er könne nicht sagen, ob ein neues Sparpaket nötig sei. Er müsse sich erst "überlegen, wie man mit den Summen umgeht".

Einen weiteren Kapitalbedarf der maroden Bank hat er nicht ausgeschlossen. Als Eigentümervertreter stellte er dem Bankvorstand aber die Rute ins Fenster: "Ich will wissen, was jetzt noch zu erwarten ist." Vier Milliarden Euro werde er heuer wegen der Hypo "ins Budget bringen müssen". Bis jetzt wurden 4,8 Milliarden in die Bank gesteckt. Ob dieser Summe will Spindelegger weiter Nachranggläubiger mitzahlen lassen. Auch die Möglichkeit einer Anfechtung der Notverstaatlichung wegen arglistiger Täuschung bis zum Jahresende hält sich der ÖVP-Chef offen. Prinzipiell strebt er aber einen "Generalvergleich" mit der BayernLB an, die der Aufspaltung der Hypo noch zustimmen muss. Größter Rechtsstreitpunkt sind 2,3 Milliarden, die die Bayern aus ihrer Sicht als Kredit in der Hypo stecken haben. Österreich sagt, es handle sich um Eigenkapital.