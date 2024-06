Tomaselli zur Causa Benko: "Herr Finanzminister, we want our money back!"

Die Grünen haben am Montag ihren Abschlussbericht zum " Cofag-U-Ausschuss betreffend Zwei-Klassen-Verwaltung" vorgelegt. Wobei aus grüner Sicht ein anderer Name ja weit besser passt: "Benko-U-Ausschuss".

Der Inhalt: weitgehend bekannt aus der medialen Berichtserstattung rund um den U-Ausschuss und die Signa-Pleite. Die Grünen konzentrieren sich in dem Abschlussbericht auf die Kernfrage: Wie konnte es zu dieser größten Pleite in der Geschichte der Republik kommen?

1. "Millionen-Monopoly"

Benkos Geschäftsmodell ähnle einem Monopoly-Spiel, erklärte Tomaselli: Möglichst viele Immobilien in möglichst kurzer Zeit anhäufen. Der Investor habe dabei die Möglichkeiten zur Aufwertung von Immobilien "bis zum Exzess" ausgenutzt.

Was nur so lange funktioniert habe, solange die Zinsen niedrig und die Gesamtprognose in der Immobilienbranche stark steigend gewesen sei, so Tomaselli.

So stieg beispielsweise das Goldene Quartier in Wien innerhalb von zwei Wochen in seinem Wert um 450 Millionen Euro an, laut einem aktuelleren Gutachten sogar noch um 50 Millionen mehr. Die Postsparkassen-Gebäude in Wien wurde um 260 Prozent aufgewertet. "Alles legal", so Tomaselli. Aber irgendwann sei eben die Blase geplatzt. Geschädigt worden seien dabei nicht nur die Investoren, sondern auch die Steuerzahler.