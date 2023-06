Tiroler FPÖ mit Ex-BZÖ-Chef Grosz als "Stargast" bei Parteievent

"Die Zeit heilt zwar nicht alle, aber viele Wunden. Viele aus dem BZÖ sind mittlerweile wieder in den Heimathafen zurückgekehrt. Die BZÖ/FPÖ-Geschichte ist aufgearbeitet", meinte Abwerzger angesprochen auf die damaligen heftigen, teils feindseligen Verwerfungen, die sich über viele Jahre zogen. Er sei dagegen, dass frühere Proponenten des BZÖ auf alle Zeiten von der FPÖ ferngehalten werden, meinte er zum Auftritt von Grosz am 11. November im Volksspielhaus in Kramsach im Tiroler Unterland. Für damalige aktive orange Politiker gelte überdies weiter die Regelung, dass sie nur dann wieder Parteimitglied werden können, wenn der Bundesparteivorstand der FPÖ dies auch entsprechend beschließt.