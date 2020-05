Wahlbehörde lässt Stronach abblitzen

Frank Stronach mag mit vielem gerechnet haben, aber wohl kaum damit: Donnerstagabend entschied die Landeswahlbehörde, dass nur eine Stronach Liste bei der Tiroler Landtagswahl zugelassen wird – und zwar jene des zuletzt abgesetzten Landesgeschäftsführers Hans-Peter Mayr.

Damit bleibt der offiziellen Liste ein Antreten bei der Wahl am 28. April verwehrt. Stronachs Mitstreiter nannten die Entscheidung noch am Abend einen Skandal. Man sprach von einer „ÖVP-Intrige“ und will die Entscheidung mit allen rechtlich zulässigen Mitteln bekämpfen.