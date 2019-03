Tierschützer-Affäre: BVT-U-Ausschuss befragt heute SOKO-Beamte

Nicht viel Neues am Dienstag

Kleider Bauer-Chef Peter Graf konnte dem Ausschuss bei seinem gut zweistündigen Auftritt am Dienstag nichts mitteilen, was nicht schon seit dem Tierschützer-Prozess bekannt gewesen wäre. Als die Aktionen der Tier-Aktivisten gegen seine Firma intensiver wurden und er sich von der Exekutive nicht ausreichend betreut fühlte, wandte er sich an den Innenminister. Der war für Graf zwar nicht zu sprechen („er hat bis heute nicht zurückgerufen“), die Spitzenbeamten des Ressorts bildeten dafür eine SOKO, deren Ermittlungen letztlich zu dem mehr als umstrittenen Verfahren in Wiener Neustadt führten.

Nähere Beziehungen zum Innenminister oder der ÖVP hatte Graf eigenen Angaben zu Folge nicht und auch die Opposition konnte keine Hinweise in diese Richtung vorlegen. Offenkundig ist, dass die Tierschützer nicht unbedingt zurückhaltend vorgegangen waren. Graf berichtete etwa von wochenlangen Geschäftssperren nach einem Buttersäure-Anschlag, Beschmierungen mit Blut und Kot am Familiensitz, wo auch Grafs Mutter wohnt, sowie von aufgeschlitzten Reifen an seinem Pkw.

Polternder Auftritt von Mensdorff-Pouilly

Anschließend war der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly zu Gast. In der Befragung des U-Ausschuss-geeichten Promi-Jägers ging es um mögliche Einflüsse von ihm auf die Politik, um gegen radikale Tierschützer vorzugehen. Mensdorff-Pouilly bestritt diese. Er könne ausschließen, in Tierschutz-Aktivitäten mit der Politik zu tun gehabt zu haben. Überdies hätten seine unerfreulichen Kontakte mit den Aktivisten weit nach dem Wiener Neustädter Tierschützer-Prozess begonnen, der eigentlich Basis der gegenwärtigen Untersuchung ist. Warum er geladen sei, verstehe er daher nicht.