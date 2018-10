Thema Doppelpässe: Das schwierige Südtirol-Engagement der FPÖ

Popstar Salvini

Doch nicht nur Strache legt sich in Südtirol ins Zeug, auch Salvini engagiert sich für seine Lega im Wahlkampf. Am Sonntag gelang dem Rechtsaußen-Politiker ein Überraschungscoup, als er sich bei "Spatzenfest", dem an sich unpolitischen jährlichen Massen-Event der Schlagerband Kastelruther Spatzen, einfand - und frenetisch empfangen wurde. Bereits am Donnerstag will Salvini erneut nach Südtirol reisen. Seine Lega hofft, am Sonntag stärkste italienischsprachige Kraft in Südtirol zu werden und künftig gemeinsam mit Kompatschers SVP zu regieren.

Die seit 1948 regierende Volkspartei hatte 2013 erstmals die absolute Mandatsmehrheit im Landtag verloren und droht am Sonntag erneut Stimmen zu verlieren. Dadurch würde freilich auch die Rolle des künftigen Koalitionspartners aufgewertet. Momentan regiert die SVP mit den Sozialdemokraten, die jedoch schwächeln.

Größter Gewinner der Wahl dürfte das Team Köllensperger werden. Die Liste wurde im Juli von Paul Köllensperger, der 2013 für die populistische 5-Sterne-Bewegung in den Landtag eingezogen war, gegründet und lag im August in einer Umfrage aus dem Stand bei acht Prozent.