Tetron: Zeuge kritisiert Innenminsterium

Im Untreueprozess rund um die Vergabe des Blaulichtfunksystems Tetron hat heute ein Zeuge, der als Berater für das Projekt tätig war, Kritik am Innenministerium geübt. Das Ministerium unter der damaligen Leitung von Ernst Strasser ( ÖVP) sei "überfordert" gewesen. Es habe an Erfahrung gemangelt, als es technische Probleme gab, sei eine gewisse Panik entstanden. Man habe sogar Parallelen zur Pleite der Handelskette Konsum gezogen. Der Zeuge meinte weiters am Freitag im Wiener Straflandesgericht, ihm sei beschieden worden, dass sich der damalige Telekom-Festnetzvorstand Rudolf Fischer und der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly um den Blaulichtfunk kümmern würden.

Als die Rede auf die Unterstützung von Mensdorff-Pouilly gekommen sei, hätten seine Gesprächspartner mit leuchtenden Augen vom Jagdschloss gesprochen, das sei "die große Welt" gewesen, so der Zeuge zu Richter Michael Tolstiuk.

Mensdorff und Fischer sitzen auf der Anklagebank, weil ihnen Untreue vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass bei der Neuausschreibung des Blaulichtfunkes Schmiergeld geflossen ist, kann dies aber nicht nachweisen. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.