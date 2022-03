Test Nummer 6 soll etwas kosten

Was in den Schulen gelten wird und soll, also wie mit den kostenlosen Tests bei Schulkindern verfahren wird, ist vorerst unklar: Man sei, so hieß es im Büro von Bildungsminister Martin Polaschek am Dienstag, „in enger Abstimmung mit den Ländern und Gesundheitsministerium“.

Bei den Ländern war die Begeisterung ob der Ankündigungen freilich nicht ganz ungetrübt. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig etwa übte scharfe Kritik an der „Hü-Hott-Politik“ der Regierung und will erst prüfen, ob man die Lockerungsmaßnahmen des Bundes mitträgt.

Warum, das beantwortet der Wiener so: Man sei offenbar dabei, „dieselben Fehler immer wieder zu wiederholen“. Auch habe es mit Wien „keine Gespräche“ gegeben – und die „Politik des Durchrauschens“ ist nichts, womit sich Ludwig anfreundet.