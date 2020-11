Terrorattentat: Kommissionsbericht wird veröffentlicht

Es ist ein Detail, wenn auch ein nicht unwesentliches - immerhin geht es um die Frage der politischen Transparenz: Laut Justizministerin Alma Zadic soll die Untersuchungskommission, die mögliche Behördenfehler vor dem Wiener Attentat aufklären soll, ihren Abschlussbericht veröffentlichen. In welcher Form dies passieren wird ist unklar - das sei noch in Diskussion, hieß es in der Regierung.

Entgegen anderslautenden Meldungen soll der Bericht der Kommission jedenfalls nicht geheim bleiben. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin von Justizministerin Alma Zadic.

Derzeit sieht es so aus, dass Teile des Berichts am Ende geschwärzt bleiben könnten. Das liegt daran, dass die von der Strafrechtsexpertin Ingeborg Zerbes geführte Untersuchungskommission das Versagen von Nachrichtendiensten, Polizei und Justiz zu klären hat. Die Kommissionsmitglieder unterliegen strengen Verschwiegenheitsklauseln und sind daher in der Lage, auch geheime Dokumente einzusehen. Genau diese Dokumente sollen vollständig aber nicht im der Öffentlichkeit zugänglichen Bericht abgebildet werden. Es geht - auch - um sicherheitspolitisch sensible Unterlagen.