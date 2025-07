Behandlung per Videoschaltung: Ärzte und Kasse streiten über Telemedizin

Skeptisch ist allerdings die Wiener Ärztekammer, die neue Strukturen in diesem Bereich für überflüssig hält: „In Österreich ist die Telemedizin längst fixer Bestandteil der Gesundheitsversorgung, und seit der Pandemie ist sie auch stark in das öffentliche Bewusstsein gerückt“, betont Kammerpräsident Johannes Steinhart.

Das will die Kammer mit Zahlen belegen: „In der Psychiatrie etwa liegt der Anteil telemedizinischer Leistungen bei 31,5 Prozent, in der Inneren Medizin bei 9,8 Prozent, in der Gynäkologie bei 8,6 Prozent und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei 8,2 Prozent. Auch in der Allgemeinmedizin, Dermatologie, Neurologie oder Pädiatrie wird Telemedizin genutzt – jeweils im Bereich von fünf bis acht Prozent“, rechnet Steinhart vor.

Österreich mit Aufholbedarf

Im internationalen Vergleich stünde Österreich aber noch sehr schlecht da, wie eine aktuelle Studie zeige, in der mehr als 5.000 Hausarztpraxen in 38 europäischen Ländern untersucht wurden. Demnach liege die Nutzung von Videosprechstunden in Großbritannien, Skandinavien und Luxemburg bei knapp über 80 %, in Österreich hingegen unter 25 Prozent.