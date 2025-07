Termin Beim Videoarzt: Krankenkasse will Telemedizin-Projekt starten

Probleme, die sich per Videokonsultation lösen ließen, gebe es viele, wie bereits bestehende internationale Projekte zeigen würden. Etwa in der Dermatologie, wo der Online-Arzt Hautveränderungen – vom Ausschlag bis zum Insektenstich – begutachten könne.

„Aktuell sind wir mit der Ausschreibung auf der Suche nach einem Partner, der uns die nötige Zahl an Medizinern zur Verfügung stellen und die Beratung auch technisch bewerkstelligen kann“, so der ÖGK-Generaldirektor.

Kammer-Sorgen

Seitens der Kammer befürchtet man, die telemedizinische Beratung könne in die Hand von kommerziellen Anbietern gelangen, die vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgen.

Dabei stehe mit dem Ärztefunkdienst in Wien, über den die ärztliche Versorgung in der Nacht und den Wochenenden organisiert wird, ein bewährtes System für solche Anwendungsgebiete zur Verfügung. „Er zeigt, wie Telemedizin in der Praxis funktionieren kann, wenn sie in ärztlicher Hand bleibt“, so kürzlich Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Kammer.