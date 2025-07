Wenn der Krankenstand zum Dauerzustand wird

Das zeigen die aktuellen Daten des Fehlzeitenreports, den das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im Auftrag des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer erstellt hat.

Warum so lange nach der Pandemie die Krankenstandszahlen so hoch sind, ist nicht restlos geklärt. Möglicherweise hat die Covid-Infektion bei vielen Menschen zu einer Schwächung des Immunsystems geführt, die auch jetzt noch anfälliger für diverse Infektionskrankheiten macht. Möglicherweise sei aber auch die Bereitschaft geringer geworden, etwa mit einer schweren Erkältung arbeiten zu gehen, sagt Rolf Gleißner, in der Wirtschaftskammer für Sozial- und Gesundheitspolitik zuständig.