Telekom-Prüfung läuft voll an

Wir können die Prüfer ja nicht vom Mars holen. Aber wir haben das Unternehmen beauftragt, das neben der fachlichen Qualifikation die größte Distanz zu den Beteiligten und zu den Vorgängen hat." ÖIAG-Chef und Telekom Austria-Aufsichtsratspräsident Markus Beyrer sieht keine Gefahr, dass das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO Deutschland, das der TA-Aufsichtsrat zur Aufklärung der Telekom-Affäre engagiert hat, in seiner Unabhängigkeit durch Polit-Einflüsse eingeschränkt werden könnte.



Dieser Verdacht war aufgekommen, weil der österreichische Zweig des internationalen Prüfer-Netzwerks während der schwarz-blauen Koalition die Schüssel-Regierung beraten hatte - unter anderem bei der heftig umstrittenen Strukturreform der ÖBB. Im selben Zeitraum flossen auch die jetzt untersuchten Honorare an die Lobbyisten Peter Hochegger und Alfons Mensdorff-Pouilly.



Auch Markus Brinkmann und Stefan Kühn, die das 15-köpfige Untersuchungsteam leiten, fürchten keine politischen Einflüsse. Das Prüfungsteam bestehe fast ausschließlich aus Mitarbeitern von BDO in Deutschland und der Schweiz. Mitarbeiter von BDO-Austria würden allenfalls zur besseren Einschätzung der österreichischen Verhältnisse "am Rande" in die Prüfungen einbezogen.