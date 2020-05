Telekom: Mit der Politik lief es wie geschmiert

SPÖ-Mandatar Kurt Gartlehner soll 2007 30.000 Euro für eine Expertise bekommen haben. Wie News berichtet, soll auch die ÖVP-nahe Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) Wien kassiert haben: 15.000 Euro im Jahr 2006, 65.000 Euro im Jahr 2007. FCG-Landeschef Alfred Gajdosik bestätigt dem KURIER, das die Gewerkschafter mit der Telekom eine "Marketing-Vereinbarung" hatten - und das Honorar von Hochegger bezahlt wurde. "Die Telekom hat gesagt, dass wir die Rechnung an Hochegger stellen sollten", sagt Gajdosik. Er habe Hochegger zwar weder gekannt noch getroffen, sich aber auch nichts dabei gedacht, dass das Geld nicht direkt von der Telekom kam. "Ich habe mir gedacht, die haben das halt an eine Agentur ausgelagert." Gajdosik will nun intern überprüfen, ob die Summen stimmen - "die kommen mir nämlich ein bisschen hoch vor. 65.000 Euro in einem Jahr sind sicher nicht geflossen." Er schätze, dass zwischen 2002 und 2007, als der Vertrag gekündigt wurde, "zirka 40 bis 45.000 Euro" geflossen seien.



Beim VP-Arbeitnehmerbund ÖAAB, der 2007 15.000 Euro kassiert haben soll, wollte man auf KURIER-Anfrage keine Stellungnahme abgeben; Gaugg war ebenfalls nicht erreichbar.

Reichhold ließ via Anwalt ausrichten, sein "Ansprechpartner" sei Hochegger und nicht die Telekom gewesen. Er habe die Honorare ordnungsgemäß versteuert, die Buchhaltung stehe den Behörden zur Verfügung. Mit den Vorfällen rund um die Telekom habe er nichts zu tun. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.