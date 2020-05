Telekom: Kontrollore engagieren Kontrollore

Nicht zur Diskussion stehen dürfte die Ablöse von Ametsreiter. Aufsichtsrats- und ÖIAG-Chef Markus Beyrer hatte ihm noch vor wenigen Tagen das Vertrauen ausgesprochen. Ametsreiter war zwar sowohl zum Zeitpunkt der Kursmanipulation als auch der Provisionsverträge im Unternehmen, war aber nach eigener Aussage über die Vorgänge nicht informiert. Gegen ihn laufen auch keine Ermittlungen, den nach der Kursmanipulation ausbezahlten Bonus von 92.000 Euro hat er mittlerweile zurückgezahlt.



Auch die Belegschaftsvertretung stellt sich hinter den TA-Chef. Betriebsratschef Walter Hotz zum KURIER: "Nach den Informationen, die ich bisher habe, kann ich ihm das Vertrauen aussprechen". Bei der Aufklärung drückt er aufs Tempo: "Je länger es dauert, desto größer ist der Imageschaden. Für die Kollegen, die mit Kunden zu tun haben, ist die Situation unerträglich."



Die Aufklärung dürfte allerdings noch geraume Zeit dauern. Bisher wurden von der internen Revision zwar die Geldflüsse an Hochegger und Mensdorff relativ exakt dargestellt. Und auch die Geschäfte des ehemaligen Immobilienmanagers Erich Z. - der KURIER berichtete - sind intern zumindest zum Teil aufgearbeitet. Die Zukäufe der Handytochter Mobilkom allerdings wurden bisher noch nicht durchleuchtet. Die TA kaufte 2005 die bulgarische Mobiltel und 2007 den weißrussischen Mobilfunker Velcom von Investorengruppen rund um den österreichischen Investor Martin Schlaff. Zu weit höheren Preise als diese selbst dafür gezahlt hatten. Ein geplanter ähnlicher Deal in Serbien scheiterte.



Auch wirtschaftlich steht die TA derzeit ziemlich unter Druck. Die Verschuldung ist durch die Zukäufe in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, in Weißrussland drohen Abwertungen durch die hohe Inflation. Die Telekom-Aktie verlor allein seit Jahresbeginn rund 28 Prozent.